🎥 Grosse émotion pour Lionel Messi lors de sa conférence de presse : "Je suis triste. C'est le moment le plus difficile de ma carrière"

C'est en direct du Camp Nou que l'Argentin a choisi de donner sa conférence de presse et de s'exprimer sur son départ.

Lionel Messi s'est exprimé sur son départ du FC Barcelone lors de sa conférence de presse, devant les caméras, les membres du club, sa famille et ses anciens coéquipiers émus, qui ont longtemps applaudit l'Argentin.

Il n'a pas fallu longtemps pour voir l'Argentin fondre en larmes : "J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps mais c'est tellement dur de trouver les mots, après toutes ces années ici. Je ne suis pas prêt pour ça. Je suis ici depuis que j'ai 13 ans et après 21 ans, je quitte Barcelone avec ma femme, et mes 4 enfants", confiait un Messi très ému.

"C’était difficile ces derniers mois sans public, je n’aurais jamais imaginé jouer dans un Camp Nou fermé. J’aurais aimé vous dire au revoir, mais avec la pandémie nous n'avons pas le choix", poursuit le numéro dix qui a ensuite pris le temps de répondre aux questions des journalistes.

Son meilleur moment au FC Barcelone

"Il y a eu des excellents moments et des moins bons, mais mon meilleur souvenir c'est mes débutsi. C'était un rêve qui devenait réalité. Je m'en rappellerai toujours"

La raison de sa non-prolongation

"On a dit beaucoup de choses à mon sujet, comme quoi je ne voulais pas prolonger. L'année dernière c'était le cas, mais cette année je voulais rester. Je pensais resigner, c'est ce que Laporta m'avait dit jusqu'à la dernière minute. Mais à cause de la Liga, ça n'a pas pu se faire. Je ne peux rien dire de plus."

"Il y a eu beaucoup de mensonges. J'avais baissé mon salaire de moitié. On a fait tout ce qui était possible, mais ça n'a pas pu se faire. Le club est endetté et ne voulait pas l'être plus."

Le PSG

"C'est une possibilité, j'ai eu beaucoup de contacts mais à ce moment précis, rien n'est garanti."

"La photo avec les joueurs du Paris Saint-Germain était une coïncidence. Nous avions passé la soirée ensemble, nous sommes amis."

Un départ douloureux

"Je suis très triste car je ne voulais pas partir. J'aime ce club et j'ai toujours été honnête à ce propos. Savoir que je vais plus m'entraîner ni jouer ici c'est le moment le plus difficile de ma carrière."