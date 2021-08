Les renforts ont fait la différence pour Anderlecht : Raman et Olsson ont convaincu

Peter Verbeke devait avoir le sourire après la victoire face à Seraing : les meilleurs Mauves sur le terrain étaient pour la plupart des nouveaux venus.

Le vice et la hargne de Benito Raman

Il n'est pas forcément taillé pour le romantisme anderlechtois : Benito Raman court partout, exagère les contacts qu'il subit, ne se gêne pas pour mettre l'un ou l'autre taquet sur l'adversaire, manque parfois de précision dans son jeu de chien fou ... mais aura été l'homme de la victoire pour Anderlecht : sans son jusqu'au-boutisme, pas de carton rouge pour Boulenger, et son assist pour Thelin a soulagé l'équipe. Aurait-on parié que son nom soit déjà scandé par le public du Lotto Park ? Peut-être pas ...

Kristoffer Olsson a déjà dépassé Ashimeru dans la hiérarchie

Kompany insisterait sur le fait qu'il n'y a pas de hiérarchie mais un groupe et des choix à faire. Mais Majeed Ashimeru a clairement perdu des points ces dernières semaines, et l'arrivée de Kristoffer Olsson signifie que le Ghanéen va devoir cravacher. Car le Suédois a réalisé un match très sérieux contre Seraing : visiblement plus conscient qu'Ashimeru de ce qu'il peut, doit et sait faire, il ne tente rien de fou. Ses passes sont parfois latérales, parfois vers l'avant, mais souvent précises, et s'il n'est pas un accélérateur de jeu, il semble serein sous le pressing adverse. On demande à revoir face à des adversaires mettant (beaucoup) plus de rythme que Laçi et Seraing.

Si l'on ajoute à ces deux prestations le match intéressant de Lior Refaelov, Joshua Zirkzee et le but de Sergio Gomez, nul doute que Peter Verbeke doit avoir le sourire après la victoire ...