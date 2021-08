Pas d'emballement : "On doit continuer dans cette voie"

Vincent Kompany ne s'est pas étendu en explications après la victoire du RSCA : job done, trois points et une progression à confirmer.

Au micro d'Eleven Sports comme en conférence de presse, Vincent Kompany était souriant mais ne s'emballait pas : "On a offert quelque chose à notre public et c'était important, mais il ne faut pas s'enflammer maintenant, on doit juste continuer comme ça", temporisait-il. Le coach du RSCA pouvait se réjouir de l'apport à la fois des nouveaux venus et des joueurs entrés au jeu.

"Les nouveaux se sont bien intégrés, et concernant les entrants, c'est ce qu'un coach veut : que peu importe s'ils jouent 90 ou 30 minutes, ils se donnent à fond", se réjouit Kompany. "J'ai un noyau compétitif où chaque joueur se battra pour sa place. Ce match a été rendu plus facile par le carton rouge, mais on se procurait déjà des occasions à 11 contre 11".