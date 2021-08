Dedryck Boyata prolonge son contrat au Hertha Berlin

Dedryck Boyata évoluera au Hertha Berlin lors des trois prochaines saisons. Le Diable Rouge a décidé de prolonger son contrat avec les Berlinois jusqu'en 2024, a annoncé le club sur son site officiel.

Arrivé en 2019 en provenance du Celtic, Boyata est devenu un pilier de l'effectif du Hertha au point de bénéficier du brassard de capitaine la saison dernière. Le défenseur central de 30 ans débutera sa saison ce dimanche avec un déplacement du côté de Cologne pour la première journée de Bundesliga.

Dedryck #Boyata stays! 🔵⚪



Our captain has extended his contract until 2024 and will be our new number 4️⃣! 💙🤝#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/Nyvvhgifiv