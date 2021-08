Ligue 1 : soirée compliquée pour Matz Sels face au PSG

Le PSG accueillait Strasbourg à l'occasion de son premier match à domicile de Ligue 1, dans un stade comble et bouillant.

Le club de la capitale avait présenté ses cinq recrues aux supporters, avant la rencontre, dans une ambiance folle. Et sur la pelouse, le show a été à la hauteur malgré les absences de Sergio Ramos, Neymar et de Leo Messi.

Alors que le nom de Kylian Mbappé a été sifflé par une partie du public, Icardi trompait Matz Sels d'une tête lobée et ouvrait le score après trois petites minutes de jeu.

Le PSG doublait ensuite la mise grâce à un c.s.c. d'Ajorque qui détourne dans son propre but une frappe de Mbappé (25e), avant que Draxler ne triple la mise deux minutes plus tard.

Paris faisait le break avant la pause après avoir dominé les débats. Mais après le repos, l'ancien Parisien Kevin Gameiro trouvait la faille (53e) de la tête, et relançait le Racing. Le rythme baissait de peu, mais Paris restait dangereux à l'image de l'occasion de Mbappé qui butait sur Matz Sels (62e).

Strasbourg réagissait et plantait finalement un second but, via Ajorque (64e) d'une tête croisée. Le Racing tentait de faire douter les Parisiens et poussait pour égaliser, mais était stoppé dans son élan suite à l'exclusion de Djiku (81e) après son deuxième carton jaune.

Finalement, Pablo Sarabia (86e) tuait le match sur un caviar de Mbappé. Waris avait l'occasion de relancer à nouveau Strasbourg sur l'action suivante, mais le Ghanéen perdait son duel face à Navas.

Le PSG s'impose finalement au terme d'un match dominé et spectaculaire, mais qui a également montré un relâchement qui aurait pu coûter cher aux Parisiens. Strasbourg et Matz Sels enchainent une deuxième défaite.