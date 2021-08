🎥 Messi, Ramos, Donnarumma, Hakimi et Wijnaldum accueillis en triomphe par le public parisien

Avant la rencontre face au Strasbroug de Matz Sels, le PSG a présenté ses cinq nouvelles recrues de la saison, à l'occasion de sa première rencontre de la saison à domicile.

Les supporters ont ainsi pu acclamer Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum sans oublier Lionel Messi.

L'Argentin a pris le micro pour remercier les Parisiens pour leur accueil, devant un stade comble : "Je tiens à remercier tous les supporters pour l'accueil incroyable et magique, je suis très heureux d'être ici, de cette nouvelle étape dans ma carrière. J'espère qu'on pourra profiter tous ensemble d'une grande année."

Incredible scenes as Lionel Messi introduced to PSG fans for first time. Leo will need a couple of weeks before he is match fit. But judging by this, Paris will implode when he makes his debut 🇫🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/c6Iuhw6Pci