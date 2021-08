L'entourage de Salah pointe la direction des Reds du doigt: "J'espère qu'ils regardent son match"

Salah n'a toujours pas prolongé à Liverpool.

Alors que Liverpool s’est engagé dans une vaste opération de prolongation de ses cadres, l’ailier Mohamed Salah (29 ans, 1 match et 1 but en Premier League cette saison), lié jusqu’en juin 2023, n’est quant à lui toujours pas parvenu à se mettre d’accord avec ses dirigeants pour rempiler. Auteur d’un gros match contre Norwich (3-0) samedi à l’occasion de la première journée de Premier League avec un but et deux passes décisives, l’international égyptien a vu son agent, Ramy Abbas Issa, y aller de son message.

"J'espère qu'ils regardent", a ainsi lâché l'homme d'affaires sur Twitter en faisant certainement référence aux dirigeants des Reds. Pas sûr que cette sortie contribue à détendre l’atmosphère dans laquelle se déroulent les négociations.