🎥 Le Barça s'impose contre la Real Sociedad et Januzaj pour le premier match post-Messi

Pour son premier match officiel depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone a pris la mesure de la Real Sociedad (4-2) dimanche lors de la 1re journée de Liga.

Le Barça s'est imposé grâce à des buts de Gerard Piqué (19e), de Martin Braithwaite (45e et 59e) et de Sergi Roberto (90e). Les Basques sont revenus à 3-2 via des réalisations de Lobete (82e) et Oyarzabal (85e). Adnan Januzaj était titulaire pour les Basques, mais a été remplacé à la pause.