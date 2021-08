Cristiano Ronaldo réagit aux rumeurs : "Je ne peux pas laisser les gens parler en mon nom"

Cristiano Ronaldo restera-t-il à la Juventus ? C'est l'un des dossiers de l'été, et le Chiringuito a prétendu avoir des informations exclusives à ce sujet, qui ont fait grand bruit.

Après la réaction de Carlo Ancelotti, qui a été cité nommément par le média espagnol comme étant en contact avec Cristiano Ronaldo et a nié toute envie de rapatrier le joueur cet été, c'est désormais ... CR7 lui-même qui réagit via son compte Instagram dans un long texte, accompagné d'une photo de lui-même mettant le doigt sur la bouche.

"Parler moins et agir plus, ça a été mon credo durant l'intégralité de ma carrière. Cependant, au regard de ce qui a été dit et écrit récemment, je dois prendre position", entame le Portugais. "Plus que le manque de respect pour moi en tant qu'homme et joueur, la façon frivole dont mon avenir a été couvert dans les médias est irrespectueux pour tous les clubs impliqués dans ces rumeurs ainsi que pour leurs joueurs et leur staff".

"Mon histoire au Real Madrid a été écrite. Elle est gravée, en mots et en nombres, en trophées et en titres, en records et en unes. Elle est dans le musée du Bernabeu, et dans les esprits de chaque supporter du club. Au-delà de ce que j'ai accompli, je me rappelle que j'ai eu une relation de profonde affection et de profond respect pour la "merengue aficion", une affection et un respect que je conserve jusqu'à ce jour et que je chérirai toujours. Je sais que les vrai supporters du Real Madrid m'auront toujours dans le coeur, et seront toujours dans le mien".



"Tout comme lors de cet épisode récent en Espagne, il y a diverses nouvelles et histoires me liant à un certain nombre de clubs dans divers championnats, sans que personne ait jamais été intéressé à l'idée de connaître la vérité. Je brise le silence désormais pour dire que je ne peux pas laisser des gens continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et mon travail, impliqué et préparé pour les défis à venir. Tout le reste ? Tout le reste n'est que du blabla".