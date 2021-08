Le match du FC Liège en Coupe de Belgique sera diffusé gratuitement

Bonne nouvelle pour les supporters du FC Liège qui n'ont pas pu se rendre à Tamines pour la rencontre de Coupe de Belgique de ce mercredi : le match sera diffusé gratuitement en streaming.

Le match de Coupe entre la RJS Tamines et le RFC Liège, qui a été décalé du 15 au 18 août et déplacé de Rocourt à Tamines, sera diffusé gratuitement via le site officiel du club Sang et Marine, ce mercredi dès 19h. Une belle façon pour le club de compenser les imprévus qui empêcheront beaucoup de supporters liégeois d'assister à la rencontre au stade.