L'Etoile Rouge de Belgrade écrase Cluj et file vers les poules de l'Europa League

L'Etoile Rouge de Belgrade sera presque à coup sûr, sauf catastrophe au match retour, en poules de l'Europa League.

Confrontée au CFR Cluj, l'Etoile Rouge (Crvena Zvezda) de Belgrade a largement dominé son sujet, et a remporté nettement cette seule rencontre de barrages d'Europa League de la soirée. Les Serbes ont mené dès la 5e minute de jeu via Pavkov, et menaient 2-0 à la pause, Katai ayant doublé la mise à la 38e. Face à des Roumains impuissants, l'Etoile Rouge tuera le match et peut-être le suspens du match retour après la pause, via Ben Nabouhane et Ivanic (4-0 score final).