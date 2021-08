Premier League: Liverpool enchaîne avant Chelsea

Six sur six pour les Reds.

Après une victoire tranquille à Norwich le week-end dernier, les Reds ont enchaîné samedi après-midi, pour leur retour à Anfield Road. Une victoire qui s'est rapidement dessinée contre Burnley: il n'a fallu qu'un quart de jeu à Diogo Jota pour ouvrir le score.

En seconde période, c'est Sadio Mané qui a doublé la mise et définitivement enfoncé le clou. Six sur six pour les hommes de Jurgen Klopp qui s'installent en tête de Premier League avant un premier choc la semaine prochaine, contre le Chelsea de Romelu Lukaku.