Un Scudetto à défendre: mission délicate pour l'Inter Milan

Orphelin de plusieurs de ses stars et de son coach, l'Inter entame la défense de son titre samedi après-midi, à domicile, contre le Genoa.

Parti à Chelsea, Romelu Lukaku ne sera pas là pour savourer le retour des supporters dans les tribunes de San Siro. C'est ce samedi (coup d'envoi à 18h30) que les supporters de l'Inter vont retrouver leurs protégés, champions d'Italie à huis clos la saison dernière, à l'occasion du premier match de la saison contre le Genoa de Zinho Vanheusden.

Et si l'Inter fait logiquement partie des prétendants à sa propre succession, difficile pour les Nerazzurri d'endosser le costume de grand favori de la Serie A. Parce que plusieurs des ingrédients qui ont fait la recette du succès milanais la saison dernière, se sont envolés vers d'autres cieux.

Conte, Hakimi et Lukaku partis, quid de Lauraro?

Achraf Hakimi, l'un des meilleurs latéraux du monde, a pris la direction de Paris, Romelu Lukaku, meilleur buteur de l'Inter et meilleur joueur de Serie A la saison dernière, celle de Chelsea. Et Antonio Conte n'a pas trouvé de terrain d'entente pour rester à la tête du club.

C'est donc un Inter new look que sera chargé d'emmener Simone Inzaghi, arrivé cet été en provenance de la Lazio pour gérer la destinée interiste. Avec un effectif moins fort que la saison dernière? Sur papier oui. Lukaku et Hakimi sont partis, Lautaro Martinez n'est pas encore sûr de rester.

Et l'Inter s'est renforcé à moindres frais, en recrutant notamment la pépite néerlandaise Denzel Dumphries, révélation de l'Euro (12 millions d'euros) et en embauchant gratuitement Edin Dzeko et Hakan Chalanoglu notamment. Suffisant pour compenser les départs, défendre le titre et avancer en Ligue des Champions? Début de réponse samedi soir, avec la réception de la Genoa.