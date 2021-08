Lukaku titulaire pour son retour avec Chelsea !

Romelu Lukaku est déjà sur le pont pour sa première rencontre depuis son retour à Chelsea. Thomas Tuchel a décidé d'aligner sa nouvelle recrue d'entrée jeu à Arsenal. Big Rom pourrait déjà débloquer son compteur but dès ce dimanche avec les Blues.

Du côté des Gunners, Albert Sambi Lokonga est à nouveau aligné dans l'entrejeu de Mikel Arteta. Le milieu de terrain va vivre sa deuxième rencontre de Premier League.

Lukaku starts for the Blues! 👊



Here's how we line up at the Emirates...#ARSCHE | @ParimatchGlobal pic.twitter.com/mplkBpcHVG