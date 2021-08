Thierry Henry se prononce concernant le cas Kylian Mbappé

Pour l'ancien entraîneur monégasque, l'attaquant parisien ne "manque de respect à personne" malgré son refus de prolonger à un an du terme de son contrat.

Désormais consultant pour Amazon Prime Video, diffuseur principal de la Ligue 1, Thierry Henry n'a pas pu échapper aux questions sur l'avenir de Kylian Mbappé (22 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain à la mi-temps du match entre Monaco et Lens (0-2) ce samedi.

"On ne sait pas ce qu'il se passe avec Mbappé. On peut toujours spéculer et dire beaucoup de choses. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il est toujours là, qu’il s'entraîne, qu’il travaille, qu’il court et qu’il essaie de créer des actions pour ses partenaires. Et en plus, il a marqué. Il honore également son contrat, puisqu'à l'arrivée, il ne fait rien de mal et il répond sur le terrain. (…) J’espère qu'il va rester au PSG, j'espère qu'il sera bon, et qu'il verra après ce que le futur peut lui apporter. Car c'est normal qu'il évalue les choses, qu’il prenne son temps pour choisir. Mais est-ce qu'il manque de respect à quelqu'un ? Non, je n'ai pas ce sentiment", a lâché l'ancien buteur d'Arsenal.