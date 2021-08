Arsenal : Mikel Arteta sur la sellette, Antonio Conte en approche ?

Pointé du doigt pour les mauvaises performances d'Arsenal, 19e de Premier League après seulement 2 journées, le technicien espagnol pourrait prendre prochainement la porte.

Les jours de Mikel Arteta à la tête d'Arsenal sont en danger, le technicien espagnol se retrouve sur la sellette. En effet, The Telegraph affirme que ses dirigeants lui ont fixé un ultimatum en lui imposant d’obtenir des résultats positifs lors des cinq matchs à venir contre Manchester City, Norwich, Burnley, Tottenham, Brighton.

Les dirigeants londoniens veulent assurer leurs arrières et le nom d’Antonio Conte circule dans les couloirs de l’Emirates. L’entraîneur italien, libre depuis son départ de l’Inter, n’a pas pour habitude de prendre un train en marche. Mais la perspective de retourner à Londres après sa courte et intense expérience à Chelsea (2016-2018) dans le but de rebondir au plus vite pourrait le pousser à faire une entorse à son propre règlement.