Kylian Mbappé aurait déjà choisi un numéro symbolique au Real Madrid

Kylian Mbappé au Real, cela se concrétiserait, et l'attaquant français aurait même choisi son numéro à Madrid. Un numéro symbolique ...

La presse espagnole en est désormais certaine : Kylian Mbappé (22 ans) va rejoindre le Real Madrid, et l'annonce ne devrait pas tarder. L'attaquant du PSG aurait ainsi déjà choisi son numéro, affirme le quotidien AS : le 5, soit celui que portait Zinedine Zidane lors de son époque galactique. Un choix symbolique pour celui qui est déjà le n°10 de l'Équipe de France.

Kylian Mbappé devrait rejoindre la Maison Blanche contre 180 millions d'euros, un montant hallucinant pour un joueur en fin de contrat dans un an. Paris aurait accepté de négocier avec le Real Madrid suite à cette dernière offre, et le deal devrait être conclu dès ce week-end, affirme encore AS. C'est ensuite Marca qui assure que Mbappé pourrait être absent ce samedi pour le match face à Reims, afin de s'engager officiellement dès ce dimanche. Affaire à suivre dans les jours qui viennent, mais la sélection de Mauricio Pochettino pour le déplacement au Stade de Reims sera déjà une indication solide.