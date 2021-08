L'Europe des premières : trois pays découvriront les poules pour la première fois !

La Conference League devait être la compétition des "petits" pays européens, qui offrirait à des nations jusque là laissées de côté la chance de jouer sur la scène continentale. C'est déjà une réussite, puisque trois pays vont pouvoir découvrir la phase de groupes d'une compétition européenne.

L'exploit des Red Imps

Gibraltar est devenu le 54e pays-membre de l'UEFA en 2013 et les Lincoln Red Imps, de loin la plus grande équipe du pays, avaient alors été la première équipe de l'histoire de la péninsule à disputer des préliminaires européens. Parallèlement à la progression de l'équipe nationale, les Red Imps remportent quelques victoires, ne passant cependant jamais plus d'un tour sur le terrain (en 2020, Pristina déclare forfait avant que les Imps éliminent Pétange).

🎉The final whistle!!! European Group Stages here we come!



⚽Lincoln Red Imps 3 - 1 Riga FC pic.twitter.com/OefFcahfW1 — Lincoln Red Imps FC (@LincolnRedImps) August 26, 2021

Jusqu'à cet été : d'abord engagés en préliminaires de la Ligue des Champions, les Red Imps ridiculisent le Fola Esch de Sébastien Grandjean (7-2 en score cumulé !), s'assurant les barrages de C3 et C4 dans le pire des cas. Le CFR Cluj est trop fort pour eux, mais les Gibraltariens sont alors reversés en Europa où ils éliminés par le Slovan Bratislava. Dernière chance : le FC Riga. Après avoir partagé l'enjeu en Lettonie, les Lincoln Red Imps iront chercher l'exploit en prolongation au pied du Rocher, avec notamment un but d'une légende du club, Roy Chipolina (38 ans). Pour leur première en poules européennes, les Red Imps affronteront le FC Copenhague, le PAOK Salonique et le Slovan Bratislava.

Le Flora Tallinn, un nouveau venu face à La Gantoise

L'histoire européenne du Flora Tallin est naturellement plus ancienne, puisqu'elle commence au milieu des années 90, peu après la dissolution de l'URSS au sein de laquelle les équipes baltes évoluaient jusque là. Pour le détail, le club estonien a déjà rencontré une équipe belge, affrontant le Club de Bruges en 2000 en tour préliminaire de la Coupe UEFA (nette victoire brugeoise 1-6 en cumulé). Le Flora n'avait d'ailleurs jusque là encore gagné aucun duel européen, et devra attendre 2006 pour cela (un premier tour passé au but à l'extérieur face à Lyn).

Depuis, les exploits ont été très rares pour le plus grand club d'Estonie (13 titres de champion), qui aura cependant cru à la qualification pour les poules d'Europa League l'été dernier, passant deux tours avant de s'incliner face au Dinamo Zagreb (1-3). La Conference League était taillée pour le Flora, qui ira chercher son ticket face aux Shamrock Rovers (5-2 cumulé) en l'emportant à l'aller et au retour. Gand, mais aussi le Partizan Belgrade et l'Anorthosis Famagouste constitueront un premier défi relevé pour ces poules.

Alashkert à grande vitesse

Le club d'Alashkert est le plus jeune du trio sur la scène européenne : première participation en 2015-2016 seulement pour le club d'Erevan, qui a été refondé en 2011 après dix ans d'inactivité. Repartant de D2, Alashkert remonte immédiatement en D1, et remporte le titre en 2016. En six ans de participation aux premiers tours, les Arméniens ne passent jamais plus d'un écueil, sans vraiment toucher du doigt les poules. Jusqu'à la création de la Conference League, un tirage clément face aux Quay Nomads (Pays de Galles) qui leur permet de passer un tour en Champions League et de retomber dans les qualifications de l'Europa où ils réussissent la belle performance d'éliminer le Kaïrat Almaty. L'exploit est tout proche quand Alashkert n'est sorti en barrages que sur un 1-0 cumulé par les Rangers Glasgow, mais ce sera bien la Conference et pas l'Europa League pour le petit club arménien, qui y fera face à LASK, au Maccabi Tel-Aviv et à Helsinki.