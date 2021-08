📷 La statue de Vincent Kompany a été révélée à Manchester City !

Vincent Kompany est désormais immortalisé près de l'Etihad Stadium de Manchester.

Manchester City a révélé ce samedi matin les statues de Vincent Kompany, David Silva et Sergio Agüero, qui se tiennent à l'extérieur de l'Etihad Stadium. "Je ne m'attendais vraiment pas à être reconnu de cette façon par un si grand club", déclare Kompany dans une vidéo publiée par le club. "La première fois que j'ai vu la statue, je ne pouvais pas croire à quel point elle était grande ! Et cette pose ... Ca signifie beaucoup pour moi. Vous n'avez jamais vraiment le temps de regarder en arrière vers ce que vous avez accompli et pour la première fois, je peux le faire et me dire que c'était plutôt cool", conclut-il en souriant.