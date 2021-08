Undav heureux de revoir la "vraie" Union : "Quand on joue comme ça, c'est difficile de nous arrêter"

Deniz Undav n'a pas marqué ce samedi contre le Standard, mais son duo avec Dante Vanzeir a encore fait des étincelles.

Deniz Undav se réjouissait surtout d'avoir revu une Union Saint-Gilloise fringante, contrairement à la semaine passée. "On se devait de se reprendre par rapport au match à Malines, il fallait mettre plus d'énergie dans notre jeu et on l'a fait", souligne l'attaquant unioniste. "D'habitude, nos forces sont les duels et les transitions et là-bas, nous étions moins bons. C'était peut-être le public, je ne sais pas. Mais on voulait remontrer notre vrai visage et c'est fait", se réjouit Undav.

Content pour Vanzeir

Ce samedi, la star était Dante Vanzeir, auteur d'un triplé, et on peut constater la superbe ambiance dans le groupe quand on voit Undav si heureux pour son équipier. "Je suis content qu'il ait encore pu marquer ! Il avait eu de grosses occasions en début de saison sans vraiment pouvoir les transformer, et aujourd'hui il en met trois", sourit l'Allemand. "Bon, il en a un de plus que moi désormais et je vais devoir y travailler (rires)".

Vanzeir-Undav, est-ce là le meilleur duo d'attaquants de Belgique ? "Nous sommes complémentaires, c'est notre force, les équipes ont du mal à défendre contre nous. Je dirais qu'actuellement, nous sommes peut-être le meilleur duo, et que nous voulons continuer à prouver durant la saison que nous faisons partie des meilleurs", affirme Deniz Undav.

Undav, de son côté, paraît plus affûté que jamais. "Je veux juste montrer que ma place est en D1. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer en première division avant cette saison, c'est une question de circonstances, mais je sais que je suis un joueur de D1", estime-t-il. "Nos objectifs ? Le maintien. On ne pense pas encore à une place dans le top 8. Quand nous jouons comme aujourd'hui, il est difficile de nous arrêter. Mais n'importe qui peut y arriver, ça se joue sur des détails dans ce championnat".