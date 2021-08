Wout Faes a hâte de croiser Lionel Messi

Le Stade de Reims et ses Belges s'apprêtent à vivre un moment historique face au PSG.

Reims accueille le PSG ce soir, une rencontre que la France attend car elle devrait permettre à Lionel Messi d'effectuer ses grands débuts en Ligue 1.

Du côté de Reims, Wout Faes a hâte de se frotter à l'Argentin : "Ce serait mieux que Messi soit sur le banc, si on espère faire un bon résultat (rires)", confiiait le Belge au journal l'Équipe. "Mais pour l'ambiance, ce serait beau qu'il débute et que je puisse me mesurer à lui, voir comme il est fort sur un terrain. Vu tous les défenseurs qu'il a déjà dribblé, je ne pourrai pas me sentir ridicule", poursuit Faes le sourire aux lèvres.

Le défenseur de 23 ans a également avoué que son entourage était plus inquiet que lui de cette confrontation : "Je n'ai pas peur, ce sont plutôt mes proches qui ressentent le plus la pression. Mon meilleur ami m'a dit qu'il était stressé. Je lui ai demandé pourquoi, car lui sera en tribune. Il m'a répondu que j'allais peut-être jouer contre Messi. Un moment que je n'aurais jamais pu imaginer il y a cinq ans, ce qui le rendrait encore plus beau et que je n'oublierai jamais."