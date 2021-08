Kompany restait positif : "Ca donne de l'espoir pour l'avenir"

Anderlecht a disputé une bonne rencontre à Genk, mais n'en a pas été récompensé : les Mauves ont été battu en toute fin de match sur un but d'Iké Ugbo.

Vincent Kompany restait positif après la défaite : "Notre implication était la bonne, et même si nous avons mal commencé la rencontre, après un quart d'heure nous étions rentrés dans le match. Et à partir de ce moment, j'ai vu une équipe qui s'est créé énormément d'occasions et est restée dangereuse", se réjouit l'entraîneur du RSCA au micro d'Eleven Sports. "Bien sûr, le résultat est amer".

Bref : pour Kompany, cet Anderlecht est en progression. "On ne peut pas oublier que Genk est à l'heure actuelle, peut-être, la meilleure équipe de Belgique. La façon dont nous avons joué ce soir me donne de l'espoir pour le futur", continue-t-il. "C'est dommage car si nous avions atteint ce niveau de jeu dans d'autres matchs, nous gagnions. On avance pas à pas et je pense qu'on sera prêts quand il le faudra".