Bornauw sur son nouveau partenaire Nmecha : "Il est tombé amoureux d'Anderlecht"

Sebastiaan Bornauw a rejoint Wolfsbourg cet été et y côtoie plusieurs belges, mais aussi un ancien d'Anderlecht : Lukas Nmecha.

Sebastiaan Bornauw a de son côté mis du beurre dans les épinards d'Anderlecht en rejoignant Wolfsbourg, le RSCA ayant touché environ 2 millions d'euros pour son transfert. "Plus je peux rendre à Anderlecht, mieux c'est. J'ai joué là pendant 10 ans", sourit le Diable Rouge dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

L'arrivée de Lukas Nmecha à Wolfsbourg offre à Bornauw quelqu'un avec qui évoquer les Mauves. "Ces dernières semaines, j'étais à l'hôtel avec lui et chaque fois qu'Anderlecht jouait, il venait voir le match dans ma chambre", explique-t-il. "On les encourage à fond, puis on leur envoie des messages après les matchs. Nous avons manqué leur match à Vitesse à cause de notre emploi du temps, c'est peut-être mieux (rires). J'étais surpris que Nmecha soit si vite tombé amoureux du RSCA en une saison, c'est un club spécial".