Le Brésil perd deux joueurs, rappelés par le Zenit Saint-Pétersbourg

Le Brésil dispute trois rencontres qualificatives durant cette trêve internationale, mais se retrouve privé de deux joueurs en dernière minute.

Malcom et Claudinho, joueurs du Zenit Saint-Pétersbourg, ont été rappelés par leur club en dernière minute et ont dû quitter le rassemblement de la Seleçao pour les matchs qualificatifs de la zone Amérique du Sud. Le Brésil avait déjà dû faire face à cette situation, neuf joueurs ayant été retenus par leur club pour raisons sanitaires, et avait donc adapté sa sélection.

La fédération brésilienne a annoncé que ses joueurs avaient décidé de rentrer à Saint-Pétersbourg, même si les menaces de sanctions brandies par le Zenit n'étaient en réalité pas légales. La CBF a annoncé qu'elle adresserait une plainte formelle auprès de la FIFA et comptaient infliger toutes les sanctions possibles au Zenit Saint-Pétersbourg.