Pjanic tacle Koeman et son rôle d'entraîneur au Barça : "Il n'avait aucun respect pour moi"

Miralem Pjanic a récemment fait le voyage de Barcelone à Besiktas. Le Bosniaque avait quelque chose à dire sur sa relation avec l'entraîneur du Barça Ronald Koeman.

Pjanic et Koeman n'étaient pas les meilleurs amis du monde. "Il n'avait aucun respect pour moi. Il ne m'a jamais parlé ! Je suis un joueur qui peut tout accepter, mais j'aurais aimé avoir une explication en tête-à-tête et pas comme si j'étais un garçon de 15 ans", explique Pjanic à Marca.

"Parfois, je m'échauffais pendant 45 minutes et je n'étais pas autorisé à entrer sur le terrain. Je n'avais jamais vécu cela. Mais j'ai toujours été très respectueux, envers l'entraîneur et les coéquipiers. Vous pouvez demander à n'importe quel joueur et ils diront que je suis toujours bon. Je me suis entraîné et j'ai fait de mon mieux."

Mais cela n'a pas changé la donne. "Je n'ai pas compris pourquoi. Je pense que je suis un bon joueur avec une attitude professionnelle. Mais c'est un entraîneur très étrange, je n'en avait jamais connu."