Les nouvelles sont bonnes pour Miguel Van Damme, qui lutte toujours contre la maladie : "J'essaie de m'entraîner autant que possible et de profiter de la vie"

Le gardien de but du Cercle se bat contre la leucémie depuis 2016.

Miguel Van Damme lutte depuis des années contre la leucémie, et avait connu une rechute en septembre dernier.

Les nouvelles sont aujourd'hui bien meilleures pour le joueur du Cercle de Bruges, qui avait courageusement poursuivi son combat.

Le joueur de 27 ans était devenu papa entre-temps et vient de partager des nouvelles encourageantes sur son compte Instagram : "La dernière prise de sang et ma dernière ponction lombaire non pas indiqué de traces de leucémie", peut-on lire.

"Pour l'instant, tout se passe bien et je me sens bien, mais nous restons prudents avant de parler de guérison. Les tests de ces derniers mois ont été très bons, mais cela ne veut rien dire pour l'instant. Maintenant que tout est positif, j'en profite, j'essaie de m'entraîner autant que possible et de profiter de la vie avec ma femme, mes amis et ma famille. Nous restons positifs et nous regardons vers l'avenir. Je ferai tout ce que je peux pour réussir."