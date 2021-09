Un nouveau stade pour l'Union ? "Un défi de taille"

Le club joue dans son stade de toujours, le Joseph Marien mais espère à l'avenir un nouveau stade.

L'Union est fière de son stade actuel : "Le stade Joseph Marien est un stade magnifique, si beau avec notre tribune classée au patrimoine. Une belle attraction. Mais vu que notre tribune est protégée, nous ne pouvons pas la rénover et il n'y a pas de place pour agrandir le stade, ni pour un parking supplémentaire", confiait Alex Muzio dans d'une interview accordée à De Morgen.

"Seule l'équipe A s'y déplacerait, le stade Joseph Marien restera toujours le terrain de l'Union où les jeunes et les dames joueraient à l'avenir", poursuit le président.

Mais ce dernier sait que la tâche ne sera pas aisée et que le chemin est encore long : "Un seul nouveau stade a été construit au cours des 35 dernières années (la Ghelamco Arena à Gand, ndlr). D'autres clubs ont rénové des tribunes dans leur stade actuel. Mais nous n'avons qu'une seule tribune classée, on ne pourrait donc pas la démolir pour la reconstruire. De plus, Bruxelles est saturée, ce sera donc un défi de taille."