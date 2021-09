🎥 Europa League: Mario Götze préféré à Victor Osimhen

C'est en effet Mario Götze qui a été élu joueur de la semaine en Europa League. Buteur et passeur contre la Real Sociedad, l'Allemand a été le grand artisan du partage arraché par le PSV jeudi soir. Il devance Victor Osimhen, double buteur avec le Napoli à Leicester City.

Declan Rice, homme fort de la victoire de West Ham à Zagreb et Juanmi, auteur d'un doublé avec le Betis contre le Celtic, complètent le top 4 de la semaine.

