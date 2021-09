Sampaoli, des choix qui agacent certains joueurs

Arrivé cette année à la tête de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli fait face aux premiers agacements de ses joueurs

Invaincus après cinq rencontres officielles, Sampaoli et l'Olympique de Marseille proposent un début de saison plus qu'intéressant. Dans son système de jeu basé sur une défense à trois et un nombre important de joueurs à vocation offensive, le technicien argentin doit faire des choix pour composer son onze de base, choix qui ne plaisent pas à tout le monde.

En effet, l'Equipe révèle dans ses colonnes que Jordan Amavi et Steve Mandanda ne seraient pas satisfaits du traitement que leur réserve l'entraîneur de 61 ans. Prolongé jusqu'en 2025, Jordan Amavi n'a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel cette saison. Cette situation irrite le principal intéressé, qui aurait même montré des signes d'énervement lors des entraînements. Le joueur ne s'attendait pas à ça lors de la signature de son bail de longue durée il y a quelques mois.

Autre frustré des choix de Jorge Sampaoli, Steve Mandanda. Après avoir fait presque toute sa carrière à l'OM, le gardien de 36 ans ne vivrait pas bien du tout les titularisations de Pau Lopez, loin d'être irréprochable sur certaines interventions.

Même s'il semble ne pas faire de vagues pour le moment, Caleta-Car n'a également pas encore disputé le moindre match officiel. Très courtisé en fin de mercato, le défenseur de 25 ans semble comprendre que la concurrence est féroce à son poste, avec des joueurs comme Luan Peres, Alvaro Gonzalez, William Saliba et Leonardo Balerdi. Le Croate semble prêt à se battre pour sa place.

Même si tout roule ou presque sur le plan sportif pour Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais va devoir canaliser son vestiaire et faire comprendre à ses joueurs qu'avec l'Europa League et le championnat, chacun devrait avoir l'occasion de trouver du temps de jeu.