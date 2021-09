Maarten Vandevoordt permet à Genk de remporter le derby : "C'était un pur réflexe"

Le derby limbourgeois est toujours une date marquée du rouge dans les agendas du STVV et du Racing Genk. C'est certainement aussi le cas de Maarten Vandevoordt. Le jeune gardien de but est né et a grandi en Belgique.

Le Racing Genk a vu Saint-Trond ouvrir le score juste avant la pause via Suzuki. "Le centre de Hashioka est arrivé sur la tête de Suzuki. C'est décevant, car nous avions le match en main", a déclaré Vandevoordt à l'issue de la rencontre. En deuxième mi-temps, Genk, certainement après l'entrée au jeu de Paintsil, Heynen et Onuachu, a appuyé de plus en plus fort sur l'accélérateur. Vandevoordt a surtout regardé, mais a sauvé son équipe du break avec une belle parade, encore une fois sur une reprise de la tête de Suzuki. "C'était un pur réflexe, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais de toute façon, c'est mon travail." Finalement, c'est Paul Onuachu qui a permis à Genk de prendre les trois points. "Quand vous jouez avec lui ou Ugbo en attaque, vous savez que les buts vont arriver. C'est un plaisir de l'avoir devant", conclut Vandevoordt.