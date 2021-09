Peut-on sortir Lionel Messi du terrain ?

L'affaire fait grands bruits depuis la rencontre entre le PSG et Lyon de ce dimanche.

Ce dimanche, dans le choc du jour en Ligue 1, le PSG a battu Lyon dans les dernières secondes sur un but d’Icardi, bien placé sur un superbe centre de Mbappé. Mais le résultat de cette rencontre est passé au second plan à cause de Lionel Messi et de Mauricio Pochettino.

En effet, à la 76ème minute de la rencontre, le Parc des Princes, pourtant bouillant, s’est éteint : le numéro 30 de Lionel Messi s’est allumé sur le panneau du quatrième arbitre et c’est dans l’incompréhension la plus totale que l’ancien joueur du Barça a quitté la pelouse, remplacé par Hakimi. Si on regarde le résultat, et donc la victoire finale de l’équipe, le choix du coach a été payant et on dit toujours qu’un coach qui gagne a toujours raison, mais depuis dimanche, on a tout de même un peu l’impression que Pochettino est fragilisé.

Tout d’abord, Messi ne lui a pas rendu sa main tendue, et lorsqu’il était sur le banc le petit Argentin n’avait pas le regard des grands soirs. D’ailleurs, et alors que ses coéquipiers fêtaient cette victoire avec les supporters, il est rentré aux vestiaires.

Est venu ensuite le temps de la conférence de presse, et lors de cette dernière Pochettino a affirmé avoir fait un changement pour l’équipe et pour faire gagner le PSG. Certains ont annoncé par la suite que Messi ressentait une petite blessure, ce qui a été confirmé puisque le numéro 30 parisien est blessé et manquera le déplacement de ce mercredi au FC Metz.

Du coup, on peut se poser la question : est-ce qu’un entraîneur a le droit de sortir Lionel Messi ? Qui plus est dans une rencontre du top en France et alors que le score n’était que de 1-1 au moment de ce changement. Depuis, Pochettino est jugé en Argentine, moqué en Espagne et il s’est mis, tout seul, une pression énorme sur les épaules car dorénavant la relation entre les deux hommes sera observée.

Messi n’est pas un joueur comme les autres, on le sait, et quand on l’a dans son équipe, il doit avoir un statut particulier. Même si on n’est pas d’accord avec cela, la pression médiatique générée par le statut du sextuple Ballon d’Or fait en sorte que même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas le traiter comme les autres. Pochettino est en train de l’apprendre à ses dépens.