La date du premier Clasico est connue

La Ligue espagnole de football a révélé la date qui a été choisie pour le premier Clasico de la saison 2021-2022 entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Blaugrana et Merengue s’affronteront au Camp Nou le dimanche 24 octobre à 16h15, dans un match comptant pour la 10e journée de Liga. D’ici ce grand rendez-vous, le Barça espère retrouver de la confiance. Tenue en échec à Cadix jeudi (0-0), la formation de Ronald Koeman possède un retard de sept unités sur la Maison Blanche, en tête du classement après cinq succès et un nul au cours des six premières journées.