"Quand on perd, il faut toujours un nouvel entraîneur"

Le coach néerlandais aligne les conférences de presse les unes après les autres, toujours en déclarant des choses parfois un peu bizarres.

Le FC Barcelone a encore déçu jeudi en concédant un nul sur la pelouse de Cadix (0-0) en Liga. Dans un match où il a longtemps monopolisé le ballon (68% de possession), le club catalan n’a tiré que 6 fois au but (2 tirs cadrés) et affiché ses limites offensives.

"Je suis mécontent parce qu'on a eu trois ou quatre occasions claires, et le fait de jouer à dix nous a un peu compliqué la fin de match, c'est vraiment dommage", a réagi l’entraîneur barcelonais Ronald Koeman, qui n’a plus gagné avec son équipe depuis le 29 août. "On dirait que quand on gagne, je continue, et quand on perd, il faut trouver un nouvel entraîneur, a-t-il poursuivi. Tout cela, je vous le laisse. Il faut être réaliste, il faut voir l'équipe que l'on a, les joueurs qui nous manquent. Il nous manque sept joueurs qui pourraient être titulaires dans cette équipe..."

Le Barça est désormais 7e de Liga, à sept points du leader, le Real Madrid, avec un match en retard.