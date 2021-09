Crystal Palace en quête de 3 points importants, Benteke en quête de son premier but

Même s'il est encore trop tôt pour s'inquiéter, le début de saison de Crystal Palace n'est pas rassurant.

Crystal Palace recevra Brighton ce lundi soir. Avec une petite victoire en cinq journées, les équipiers de Christian Benteke pointent à la 15e place, avec un 5/15. Benteke, déjà titulaire à quatre reprises en Premier League, n'a pas encore trouvé le chemin des filets.

Face à Brighton, il serait bien inspiré de débloquer son compteur pour permettre à son équipe d'aller chercher des points importants dans la course au maintien. De plus, Big Ben sera en forte concurrence cette saison avec Odsonne Edouard. Fraichement arrivé du Celtic, Edouard a réussi ses débuts en Premier League avec un doublé en sept minutes lors de son premier match. Odsonne Edouard pourrait bien ne pas tarder à recevoir sa première place de titulaire en Premier League, qu'il pourrait ne plus quitter s'il garde cette efficacité.

Car en face, Brighton est loin d'être un adversaire facile à négocier. Les Seagulls signent un excellent 12/15 et pourraient prendre la tête de la Premier League en cas de victoire aujourd'hui.

Plutôt un 8/18 pour les hommes de Christian Benteke ou un 15/18 pour Leandro Trossard et ses coéquipiers? Réponse ce soir !