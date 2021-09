Le Bayern et le Barça lorgnent sur une pépite de l'Ajax

Arrivé il y a un an et demi à Amsterdam, les Brésilien attire déjà les regards des plus grands clubs européens.

Le Bayern et le FC Barcelone ont déjà les yeux rivés sur un futur talent de demain. Selon le média brésilien UOL Esporte, les deux écuries seraient intéressés par l'ailier de l'Ajax Antony. Arrivé en juillet 2020 en provenance de Sao Paulo contre 15 millions d'euros, le jeune talent offensif crève déjà l'écran aux Pays-Bas. La saison dernière, il avait déjà inscrit neuf buts et offert huit passes décisives en 32 rencontres de Eredivisie. Cette saison, le jeune talent brésilien compte déjà deux buts et deux passes décisives en six rencontres toutes compétitions confondues. Le club ajacide demande 40 millions d'euros pour se séparer de sa pépite.

