Ancelotti amer : "Nous ne méritions pas de perdre"

Carlo Ancelotti est revenu sur la défaite du Real Madrid à domicile face au Sheriff Tiraspol.

C'est LA sensation, d'ores et déjà, de cette semaine européenne : le Real Madrid s'est incliné face au modeste Sheriff Tiraspol (1-2), et Carlo Ancelotti n'a pas d'explications. "Je suis triste, nous ne méritions pas de perdre. Parfois, une équipe le mérite parce qu'elle joue mal, mais j'essaie d'être objectif et je constate que nous n'avons pas eu de chance", regrette l'entraîneur du Real Madrid après la rencontre.

"Les détails ont fait la différence. Ca manquait d'intensité mais tout était sous contrôle", insiste-t-il. "Nous devions prendre trois points, avons eu beaucoup d'occasions ... Il aurait fallu être plus efficace. Il n'y a pas vraiment d'explication", estime Ancelotti. "Le Sheriff a très bien défendu". Le Real Madrid avait battu l'Inter Milan lors de son premier match et reste donc second de son groupe.