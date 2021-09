Nuno Espirito Santo : "Il faut sortir de cette crise en gagnant"

Tottenham connait un début de saison compliqué et espère se relancer en Europa League ce jeudi soir.

Sous pression à Tottenham, Nuno Espirito Santo souhaite repartir de l'avant jeudi en Ligue Europa Conférence face à Mura. "Je crois totalement en nous. Je n'ai aucun doute, car nous travaillons très dur tous les jours. Il faut rester solidaire dans ce moment compliqué. Vous l'avez bien dit : la confiance est le premier pas. Nous avons cette confiance, même si parfois on ne parvient pas à nos fins. Parfois, l'adversaire est meilleur. Il faut rester humbles, lui donner du crédit", a expliqué le coach des Spurs en conférence de presse.

"Souvent, c'est compliqué de gagner et parfois vous ne parvenez pas à bien jouer. De temps en temps, le plan du coach n'est pas le bon mais la confiance est toujours là. On ne panique pas car on sait que c'est le football. En tout cas, moi je le sais. Il faut savoir réagir face aux mauvais moments, car ils finissent toujours par arriver. Toutes les équipes ont des moments compliqués, c'est l'histoire du foot. Il faut en sortir le plus possible. Demain, il faut sortir de cette crise en gagnant, en jouant mieux, en étant plus compétitifs. La seule façon d'y parvenir, c'est en restant soudés", a conclu le technicien portugais.