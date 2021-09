Caufriez exclu lors de la victoire surprise du Spartak Moscou à Naples

Maximiliano Caufriez a vécu une première rencontre européenne mouvementée. Titularisée dans le trois arrière du Spartak Moscou, le Belge a été exclu à la 82e lors de l'opposition face à Naples. Cette exclusion n'a pas empêché le club russe de créer la surprise en s'imposant 2-3 sur le terrain de Naples.

83' Caufriez sent off and it's 10v10. pic.twitter.com/bfk6Jm7gJo