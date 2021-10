Incroyable : Glen Kamara hué au Sparta Prague ... par des milliers d'enfants

Glen Kamara, défenseur finlandais d'origine siéraléonaise des Glasgow Rangers, avait déjà eu maille à partir avec un joueur du Slavia Prague, Ondrej Kudela, qui avait été reconnu coupable de propos racistes et suspendu dix rencontres. Ce jeudi soir, Kamara se déplaçait au Sparta Prague, l'autre club de la capitale tchèque, et a encore été pris pour cible.

Cette fois, pourtant, le défenseur des Glasgow Rangers aurait pu espérer passer une soirée plus agréable, puisque la Generali Arena n'était occupée que par 10.000 ... enfants : le Sparta s'était vu infliger un huis-clos suite à des incidents racistes lors de son match face à l'AS Monaco. Mais ces enfants, dont la présence a finalement été autorisée par l'UEFA, ne se sont pas forcément mieux comporté que leurs aînés.

Glen Kamara a en effet pris pour cible par de nombreuses huées durant toute la rencontre, sans intervention de la part du speaker du stade ou des adultes présents pour encadrer le jeune public. Le Finlandais sera exclu en fin de rencontre pour un second carton jaune. Steven Gerrard, coach des Rangers, s'est exprimé après la rencontre : "Ce n'est pas la première fois que ça arrive ici, nous jouons à huis-clos pour une raison. Les pouvoirs en place n'en font pas assez", estime-t-il sur BT Sports.

