Van Aanholt se paie Guendouzi: "Ouvrir ta bouche...."

Lors du nul entre l'Olympique de Marseille et Galatasaray (0-0) jeudi en Ligue Europa, le milieu phocéen Mattéo Guendouzi (22 ans, 2 matchs en C3 cette saison) et le latéral gauche du club turc Patrick van Aanholt (31 ans, 2 matchs en C3 cette saison) ont échangé quelques amabilités après le penalty annulé par l'arbitre sur une action impliquant les deux joueurs. Sur le réseau social Twitter, le Néerlandais a allumé le Français !

"Ouvrir ta bouche après que la VAR a prouvé que tu avais tort. Likkleman (un boxeur anglais atteint de nanisme, ndlr) a besoin de se détendre avant que je t'arrache cette perruque de la tête", a lancé le défenseur, avec un gif où Marouane Fellaini avait justement retenu le Marseillais par les cheveux en 2018.

Running your mouth after VAR proved you wrong... likkleman needs to relax before I snatch that wig off your head 💆🏽‍♂️ 😂



Well done to my lions 🦁 for a well earned point on the roads 💛❤️ pic.twitter.com/YQmmtVGcPa