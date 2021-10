Un jeune Rouche dans le viseur de clubs du G5 et de plusieurs formations étrangères

Le jeune talent liégeois a très bien débuté la nouvelle saison avec ses couleurs et voit plusieurs formations étrangères s'intéresser à lui.

Considéré comme un un gros espoir du SL16 Football Campus, Mouad El Fanis s’était vu offrir un premier contrat professionnel en mai dernier liant son avenir à celui du matricule 16 pour les deux prochaines saisons.

Le milieu offensif a fort bien débuté le nouvel exercice avec ses couleurs chez les U21. Après un but et un assist contre Zulte Waregem, le joueur âgé de 17 ans avait provoqué un penalty contre le Club de Bruges et l'Antwerp. Le mois dernier, le Rouche avait également trouvé le chemin des filets contre la Norvège avec les U18 belges.

Ses prestations ne passent pas inaperçues et plusieurs clubs du G5 ont coché son nom, selon nos informations. Tout comme des formations étrangères dont un cador de Bundesliga présent sur la scène européenne. Le Diablotin, qui a rejoint sa sélection ce dimanche, veut poursuivre sur sa lancée et continuer sa progression en bord de Meuse.