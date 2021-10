Leonardo Bonucci s'excuse après sa carte rouge : "En colère contre moi-même"

L'exclusion de l'Italien peu avant la mi-temps aura eu une grande influence sur la suite de la rencontre.

L'Italie n'est pas parvenue à atteindre la finale de la Nations League. Défaits face à l'Espagne 1-2, la Squadra Azzura n'a pas été aidée par l'exclusion de son capitaine Leonardo Bonucci. À 10, les Italiens ont souffert et ont concédé le 0-2 peu avant la fin de la première mi-temps.

Sur son compte Instagram, le défenseur de la Juventus a tenu à s'excuser : "Je suis plus en colère que toi, je suis en colère contre moi-même. Je suis désolé et je m'excuse. Mais cette Italie se relèvera et sera plus forte que jamais."