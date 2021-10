Les Bleus, c'est tout ou rien depuis 2018

L'équipe de France, même championne du monde, est capable de tout. Du pire comme du meilleur.

L'équipe de France a toujours été, est et sera toujours à part. Même dans les grandes heures des Bleus, entre 1998 et 2002, les critiques pleuvaient alors que jusqu'au fiasco de la coupe du monde en 2002 les victoires s'enchaînaient.

La victoire en coupe du monde en Russie en 2018 n'a évidemment pas changé la donne, ni auprès des supporters ni auprès de la presse hexagonale. Le titre a été dans la poche, mais le jeu déployé par Didier Deschamps n'a fait vibrer personne. Quand les victoires sont là, cela passe, mais quand les Bleus ne gagnent pas, les critiques pleuvent.

Depuis le titre en Russie, rien n'est stable à Clairefontaine. Certains joueurs ont retrouvé l'équipe, comme Rabiot et le tant attendu Benzema, alors que Giroud le détesté est devenu indispensable depuis qu'il n'est plus appelé. Quand on vous disait qu'il y avait toujours quelque chose.

Après l'Euro et la bérézina défensive du match contre la Suisse, Deschamps est resté en place mais il est sous pression. D'abord parce qu'il doit réaliser quelque chose de positif lors de ce Final Four pour retrouver une dynamique, mais surtout parce que l'ombre de Zinedine Zidane plane au-dessus de sa tête. Même si les hautes instances de la FFF ont confirmé Deschamps à son poste, on sait qu'une défaite contre la Belgique pourrait sonner la fin de son passage en tant que sélectionneur de la France.

Si du côté de la Belgique on cherche à valoriser notre génération dorée avec un titre, du côté de la France on veut surtout se racheter une image sportive, et pour cela Deschamps va devoir remobiliser l'équipe entière, qui il est vrai a toujours su se remobiliser lors des grands rendez-vous contre les grandes équipes.

Gros bémol pour nos voisins: la France compte pas mal d'absents. Kanté a le Covid, et Coman est blessé, alors que Giroud est à la maison. De plus, Mbappé est dans une situation particulière en club et il va surtout vouloir se rattraper après son Euro loupé et son penalty décisif manqué contre la Suisse. Enfin, il devra former un vrai trio avec Benzema et Griezmann, alors que Pogba aura le poids du milieu de terrain sur les épaules.

Quel visage de la France sera affiché face aux Diables? Deschamps voudra-t-il serrer la vis version 2018 ou jouer l'attaque façon France-Suisse? Réponse ce jeudi soir.