Koni de Winter espère pouvoir percer à la Juventus : "Ce serait un rêve"

Le Diablotin était proche de rejoindre Bruges cet été mais les deux clubs n'ont pas trouvé d'accord.

Koni De Winter incarne la relève des Diables Rouges. A seulement 19 ans, le défenseur central est considéré comme un grand talent. Depuis 2018, le Diablotin évolue du côté de la Juventus où il commence à frapper doucement aux portes de l'équipe première.

Cet été, De Winter était proche de rejoindre le Club de Bruges qui comptait l'intégrer dans son quatre arrière : "Il y avait de l'intérêt mais il n'y avait pas d'accord entre les deux clubs. Je suis très heureux à la Juventus. Percer là-bas serait un rêve pour moi", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen.

Le natif d'Anvers espère à l'avenir ressembler à ses coéquipiers Bonucci, Chiellini et De Ligt : "J'espère pouvoir devenir un mélange des 3. Je me considère comme un joueur grand, agile et assez rapide."