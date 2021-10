🎥 Les supporters de Newcastle United fêtent... le rachat de leur club

Depuis ce jeudi, Newcastle est devenu le club le plus riche du monde. Le club anglais a été racheté par le fonds souverain d'Arabie Saoudite, détenu par le prince héritier Mohammed ben Salmane qui possède une fortune estimée à 400... milliards d'euros.

Quelques minutes après l'annonce, les supporters des Magpies sont descendus devant le St James Park pour fêter le rachat de leur club comme un titre en Premier League. Habitué de la zone de rélégation ces dernières années, Newcastle espère désormais pouvoir retrouver les sommets en Premier League.

It’s gone off again at St James’ park pic.twitter.com/W1yK6HGbAL