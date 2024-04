La fin d'une ère au Club de Bruges : le départ de Vincent Mannaert est officiel

Le Club de Bruges a officialisé le départ de Vincent Mannaert, CEO des Blauw & Zwart depuis 2011. Bart Verhaeghe reprend ses parts.

On savait que Vincent Mannaert quitterait son poste de CEO du Club de Bruges au terme de la saison en cours. Il ne restera finalement même pas au sein du club jusqu'à la conclusion d'une saison qui peut encore voir les Gazelles remporter deux trophées.

Le FC Bruges a en effet officialisé le départ de Mannaert du Conseil d'Administration. Bart Verhaeghe reprend ses parts et actions au sein du Club, via l'association Grizzly Sports dont font également partie Jan Boone et Peter Vanhecke.

Bob Madou, nouveau CEO du Club, remplacera Mannaert au sein du Conseil d'administration. "Ce fut un honneur de diriger le Club de Bruges en tant que CEO pendant 13 ans. En vendant mes actions, je dis enfin au revoir. Je chéris ces nombreux souvenirs inoubliables et souhaite plein succès à mes successeurs et par extension à l’ensemble du Club", écrit Vincent Mannaert sur le site officiel du club.