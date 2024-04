Radja Nainggolan quitte son club et donne un indice sur son avenir

Radja Nainggolan a dit au revoir à son club indonésien, le Bhayangkara Presisi Indonesia FC, qui est relégué de justesse. Il devrait cependant rester dans son pays d'origine pour au moins une saison.

Radja Nainggolan, en fin de contrat, ne prolongera pas à Bhayangkara, qui est relégué en D2 indonésienne. Via Instagram, l'ex-Diable Rouge de 35 ans a fait ses adieux au club, qui l'avait attiré en fin d'année dernière.

L'objectif était clair : maintenir Bhayangkara au plus haut niveau après un mauvais début de saison. Malheureusement, avec dix matchs joués, un but et trois passes décisives, Nainggolan n'a finalement pas réussi à atteindre cet objectif.

Sur Instagram, Il Ninja remercie tout de même le club pour l'opportunité qui lui a été offerte. "J'espère continuer mon histoire ici, avec cette équipe ou une autre", écrit Nainggolan, qui a découvert le championnat de son pays d'origine, l'Indonésie.

"Les personnes que j'ai pu rencontrer ici sont formidables et auront toujours mon respect. Merci, Bhayangkara FC, pour cette expérience incroyable. J'espère vous revoir la saison prochaine, mais mon avenir sera de toute façon dans ce pays. À suivre..."