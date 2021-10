Pjanic se paie une nouvelle fois Ronald Koeman

Le milieu de terrain de Besiktas a révélé les dessous de sa relation avec Ronald Koeman.

Prêté à Besiktas l'été dernier au sortir d'une première saison très difficile au FC Barcelone, le milieu de terrain Miralem Pjanic (31 ans, 4 matchs en championnat cette saison) a de nouveau réglé ses comptes avec l'entraîneur catalan, Ronald Koeman, à l'occasion d'un entretien accordé dimanche au Canal Football Club.

"Si j'ai une part de responsabilité vis-à-vis de Ronald Koeman ? Moi, comme joueur, j'ai été le premier à vouloir savoir ce qu'était le problème, a assuré le Bosnien. Je lui ai demandé ce qu'il voulait de son milieu de terrain, mais je n'ai jamais eu de réponse. Tactiquement parlant, footballistiquement parlant, tu n'as pas de réponse. Quand je suis parti, tous les cadres du vestiaire m'ont appelé et dit qu'ils respectaient comment j'étais, ne comprenaient pas toutes les décisions, mais qu'ils ont vraiment beaucoup aimé mon attitude envers tout le groupe et qu'ils me souhaitaient le meilleur, et on va se revoir de toute façon au mois de juin."

Du moins si l'entraîneur néerlandais est toujours là.