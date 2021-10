Mbo Mpenza réagit à son licenciement : "Avec un bilan en dessous de nos attentes, le projet à moyen terme mettait du temps à démarrer"

La défaite contre Lommel a été celle de trop pour la direction mouscronnoise. Après Scifo, les deux frères Mpenza sont priés de plier bagage.

Après Enzo Scifo durant la semaine, ce sont les frères Mpenza qui prennent la porte du côté de l’Excel Mouscron. Mbo avait été nommé directeur sportif et Émile T3. Avec un bilan catastrophique de 2 points sur 24, il fallait trouver des responsables, la direction l’a fait.

Mbo Mpenza est revenu sur son limogeage. "Ce matin, c'est avec regret que Benjamin Seillier m'a annoncé que le Royal Excel Mouscron mettait fin à ma mission de Directeur du Football. C’est avec beaucoup d’ambitions et de bonnes intentions que j’ai décidé d’accepter ce challenge, qui s’annonçait compliqué dès le début. Je l’ai accepté pour retrouver le club et les supporters que j’ai toujours appréciés, pour créer un projet dans lequel tout le monde se retrouvait et pour rejoindre, avec vous tous, la place que ce club et ses sympathisants méritent : l’élite du football belge.

Malheureusement, la situation actuelle du club est loin de ce que nous avions tous espéré en début de saison. Avec un bilan en dessous de nos attentes, le projet à moyen terme mettait du temps à démarrer. Le temps que l’on ne m’a pas accordé.

Je tiens à remercier toutes les belles personnes avec qui j’ai pu travailler et que j’ai côtoyé durant ces quelques mois intenses : le staff, les joueurs, les employés, bénévoles et supporters. L’Excel restera pour moi un passage important et significatif dans ma carrière footballistique et je souhaite de tout cœur au club de réussir", a écrit Mbo Mpenza sur ses réseaux sociaux.