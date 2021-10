Pep Guardiola a été aidé: "J'ai appelé Vincent Kompany"

Pep Guardiola et Vincent Kompany sont restés proches, tout le monde le sait. Du coup, ils se sont appelés avant le duel de ce soir.

On le sait, Pep Guardiola est un coach méticuleux, qui sait aussi reconnaître les mérites de son équipe. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est heureux ce mardi soir.

"C'est une de nos meilleures performances cette saison", a déclaré le Catalan en conférence de presse. "On savait que Bruges avait une bonne équipe, du coup il y a eu de la concentration. Nous avons contrôlé le match, on a montré nos qualités, le ballon a bien voyagé rapidement, on a enchaîné les passes et les occasions. On trouvait la profondeur quand il le fallait, et même si parfois nous étions moins bons, nous avons réalisé une bonne performance".

Et pour cela, Pep a appelé une vieille connaissance, revenue en Belgique du côté du Sporting d'Anderlecht: "J'ai appelé Vincent Kompany, il m'a donné quelques tips. Il m'a dit que c'était une belle équipe, il m'a expliqué certains points d'attention, de voir le placement de Vanaken, la vitesse de leur défenseur central gauche. Mais je le répète: on a joué une très bonne performance ce soir mais je sais que lors du prochain match contre Bruges, ce sera différent car Philippe Clement aura modifié des choses dans son équipe. Ce sera un autre match. Si même on joue 4 fois contre la même équipe, ce sera 4 matches différents".